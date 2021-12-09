Италия

Шведский форвард поделился мнением о результатах "россонери".

Нападающий Милана Златан Ибрагимович рассказал о ситуации в команде накануне встречи с Удинезе в 17-м туре Серии А.

"Мы разочарованы вылетом из Лиги чемпионов, нам очень жаль, но мы будем сражаться за Скудетто. Сделаем все для победы и никогда не будем сдаваться.

В неудачах также есть положительные моменты, мы будем расти и набираться опыта", – рассказал Ибрагимович в комментарии Radio Deejay.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 13 поединков в футболке "россонери", отличившись шестью голами и двумя ассистами.

Матч Удинезе – Милан состоится в субботу, 11 декабря, и начнется в 21:45 по киевскому времени.