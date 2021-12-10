Италия

Полузащитник Ювентуса рассказал о своих эмоциях спустя полгода пребывания в туринском клубе.

Полузащитник туринского Ювентуса и сборной Италии Мануэль Локателли поделился эмоциями спустя полгода, проведенных в составе туринского гранда.

Футболист не сдерживал эмоций, рассказывая о своих ощущениях в стане "Старой синьоры".

"Когда я подписывал контракт с Ювентусом — у меня были мурашки по коже. Я поцеловал эмблему и понял, что теперь пора показывать свои лучшие качества. Я испытывал невероятное волнение, когда впервые ступил на газон этого прекрасного стадиона. Невероятные ощущения.

Аллегри — опытный тренер и победитель. Первое, что вы замечаете приходя в Ювентус — менталитет победителя. Я знаю, что мне нужно совершенствоваться и много работать над собой. Нам пора вернуться в борьбу за трофеи и я намерен помочь в этом команде", — приводит слова Локателли сайт Джанлуки Ди Марцио.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел 21 поединок за Ювентус во всех турнирах, в которых забил два мяча, а также отдал две результативные передачи.

Ранее другой футболист Ювентуса, Леонардо Бонуччи, поделился планами туринцев на Лигу чемпионов 2021/22.