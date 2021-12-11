Италия

Наставник Дженоа прокомментировал поражение от Сампдории.

В рамках 17-го тура итальянской Серии А генуэзская Дженоа под руководством украинского наставника Андрея Шевченко уступила в дерби Сампдории (1:3).

По завершении поединка, наставник "грифонов" Андрей Шевченко поделился эмоциями от очередного поражения команды.

"Сегодняшний матч стал для меня разочарованием, потому что никто не хочет уступать в дерби. Мы надеялись провести хороший матч, но пропустили нелепый первый гол.

Первый тайм, в целом, был сыгран моей командой очень плохо, но после перерыва мы попытались изменить ход поединка, однако сходу не сумели забить, поэтому дальше было только труднее.

Когда я брал руководство клубом в свои руки, я прекрасно осознавал, насколько сложным будет наш календарь. Отсутствие многих футболистов повлияло на возникновение трудностей в этот период достаточно сильно, но возвращение Кришито и Дестро дало команде немного больше качества.

Спасти игру против Сампдории было бы для нас равносильно классному матчу в Лиге чемпионов УЕФА, но мы проиграли, поэтому теперь должны опустить головы и продолжать работать над собой.

Сейчас мы все еще пытаемся найти возможности для развития. По ходу игры Дженоа положительно реагировал на неудачные моменты, наращивая темп. Мы вносили определенные коррективы, команда создавала свои моменты, но не забивала. Нам нужно поверить в свои силы и продолжать двигаться дальше.

Руководство клуба вселило в меня уверенность относительно будущей трансферной кампании, и оно должно теперь передать ее болельщикам. Это очень важный сигнал на ближайшее будущее", — подытожил украинский специалист.

В следующем туре генуэзская Дженоа сыграет гостевой матч против римского Лацио, а посреди недели проведет домашнюю игру Кубка Италии против Салернитаны.