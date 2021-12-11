Италия

Джош Вандер рассказал о будущих перспективах после поражения команды в дерби Генуи.

Представитель фонда 777 Partners, который владеет контрольным пакетом акций Дженоа, Джош Вандер дал свой комментарий после поражения "грифонов" в матче с Сампдорией (1:3).

Функционер считает, что этот день — поворотный в истории клуба.

"Это может прозвучать странно, но сегодня один из самых счастливых дней в истории Дженоа. Несмотря на поражение, это действительно так. Сегодня мы подписали контакт с Йоханессом Спорсом, который воплотит в жизнь тот проект, который мы задумали.

В среднесрочной перспективе мы будем работать над тем, чтобы команда росла над собой. Сегодня началась революция в клубе и мы намерены поднять Дженоа на ее законное место — на вершину", — приводит слова Вандера сайт Джанлуки Ди Марцио.

Отметим, что до получения работы в Дженоа Спорс имел опыт работы в Витессе, Гамбурге, Хоффенхайме и РБ Лейпциге.