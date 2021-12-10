Италия

"Грифоны" не сумели ничего противопоставить оппонентам.

В рамках семнадцатого тура Дженоа под руководством Андрея Шевченко принимала на своем поле Сампдорию в рамках "генуэзского дерби".

Команды неплохо начали поединок, поочередно проводя атаки на ворота друг друга, однако открыли счет в матче именно гости — Габбьядини выпрыгнул выше всех и пробил Сиригу. До перерыва подопечные Шевченко сумели заработать несколько угловых, однако ни один из них не завершился чем-то опасным.

В начале второй половины встречи Капуто ударом из пределов штрафной удвоил преимущество "моряков", тем самым поставив под сомнение положительный исход для хозяев поля в этой встрече. В середине второго тайма Габбьядини оформил дубль и поставил точку в этом матче.

Гол Дестро после подачи Камбьясо лишь скрасил горечь очередного поражения "грифонов" под руководством украинского специалиста. К слову, это первый гол Дженоа при Шевченко.

Дженоа - Сампдория 1:3

Голы: Дестро, 78 — Габбьядини 7, 67, Капуто, 49

Дженоа: Сиригу — Кришито, Масьелло (Васкес, 57), Ванхойсден (Каллон, 85) — Камбьясо, Эрнани (Портанова, 73), Бадель, Стураро, Гильоне — Экубан (Дестро, 57), Пандев

Сампдория: Аудеро — Ауджелло, Колли, Йосида, Берешиньски (Дрэгушин, 68) — Торсбю (Шабо, 76), Адриен Силва, Экдаль, Кандрева (Аскильдсен, 90+4) — Габбьядини (Верре, 68), Капуто

Предупреждения: Торсбю, Гильоне, Стураро, Шабо.