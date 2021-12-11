Италия

Итальянский специалист прокомментировал успех в генуэзском дерби.

Главный тренер Сампдории Роберто Д'Аверса поделился своими впечатлениями после победы над Дженоа (3:1) в матче 17-го тура Серии А.

"Очень важная победа, учитывая турнирную таблицу и важность самого матча. И то, как складывалась игра.

Из истории дерби очень сложно добиться того, чтобы команда играла хорошо, мы играли хорошо на протяжении 60 минут.

Должны разделить эту победу с президентом Ферреро и со всей Сампдорией, от тренеров до работников склада, от главы пресс-службы до болельщиков, которые сопровождали нас на стадион", – рассказал Д'Аверса в комментарии DAZN.

После этого матча Сампдория занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 18 очков после 17 туров.