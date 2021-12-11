Италия

Бельгиец рассчитывает вернуться в Серию А.

Агент нападающего Челси Ромелу Лукаку, Федерико Пасторелло, рассказал о том, что бельгиец хотел бы в будущем вернуться в Италию, а также раскрыл подробности его несостоявшегося перехода в Ювентус.

"В 2019-м сделку с Манчестер Юнайтед поставили на паузу, потому что Интер не хотел выполнять требования Юнайтед. Юнайтед договорился с Ювентусом и хотел купить Дибалу и Манджукича. Ромелу уже поговорил с Сарри и Криштиану Роналду.

Нам удалось убедить президента Интера увеличить предложение. Думаю, его трансфер перераспределил положение дел в Италии.

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Ромелу очень любит Италию и хотел бы однажды вернуться. Но пусть сейчас получает удовольствие от игры в Челси", – рассказал Пасторелло в интервью изданию Tuttosport.

В текущем сезоне Лукаку провел 15 поединков в футболке "синих", отличившись пятью голами и одним ассистом.