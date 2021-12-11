Италия

Хавбек прокомментировал переход в итальянский клуб.

Полузащитник Виктор Коваленко поделился впечатлениями о выступлениях в составе Специи накануне встречи с Ромой.

"Президент Аталанты Перкасси убедил меня перейти, чтобы набраться опыта. Вначале было сложно, как и в Аталанте, но теперь все идет хорошо. Тиаго Мотта обладает разными и важными идеями и мотивирует тебя. Не считаю, что я сделал неправильный выбор.

Лига чемпионов – уникальный турнир, хотел бы снова там сыграть. Возвращение в сборную Украины было важным шагом, это была моя цель. Аренда в Специю помогла с этим, но я должен показывать хороший уровень.

С Ромой мы должны добиться результата, это единственное, что имеет значение", – рассказал Коваленко в комментарии Tuttosport.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 11 поединков в футболке Специи, отличившись одним голом и двумя ассистами.

Матч Рома – Специя в 17-м туре Серии А состоится в Риме в понедельник, 13 декабря, и начнется в 21:45 по киевскому времени.