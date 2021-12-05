Украина

Статистический портал традиционно оценил участников встречи.

Специя в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Италии сыграла вничью с Сассуоло в домашних стенах (2:2).

Авторитетный портал Whoscored традиционно оценил участников матча. Виктор Коваленко получил низкий балл.

Игру украинского полузащитника оценили в 6,4 балла — ниже в составе Специи из игроков основы получил только Николау.

Отметим, что Виктор Коваленко отметился взятием ворот, но оно было отменено из-за положения "вне игры".

Напомним, что Виктор Коваленко получил среднюю оценку от Whoscored за матч с Интером