Статистический портал традиционно оценил участников встречи.
Виктор Коваленко, getty images
05 декабря 2021, 18:57
Специя в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Италии сыграла вничью с Сассуоло в домашних стенах (2:2).
Авторитетный портал Whoscored традиционно оценил участников матча. Виктор Коваленко получил низкий балл.
Игру украинского полузащитника оценили в 6,4 балла — ниже в составе Специи из игроков основы получил только Николау.
Отметим, что Виктор Коваленко отметился взятием ворот, но оно было отменено из-за положения "вне игры".
Напомним, что Виктор Коваленко получил среднюю оценку от Whoscored за матч с Интером