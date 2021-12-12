Италия

Технический директор Милана рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

Технический директор Милана Паоло Мальдини расказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

В частности, функционер затронул тему замены для травмированного Симона Кьера, а также прокомментировал другие слухи вокруг "россонери".

"Всего 10 процентов из всего, что говорят вокруг Милана является правдой. Нам действительно нужна замена Кьеру, однако я не знаю, возьмем мы футболиста на перспективу, или это будет готовый игрок, который поможет здесь и сейчас.

Нет уверенности, что мы сможем подписать такого футболиста. К тому же, три наших футболиста будут выступать на Кубке африканских наций и я не могу спрогнозировать, сколько еще наша команда сможет быть конкурентоспособной", — приводит слова Мальдини Sky Italia.

Напомним, Симон Кьер выбыл из строя до конца года после разрыва связок колена.

Ранее Паоло Мальдини поделился мнением о наставнике Дженоа Андрее Шевченко.