Италия

Итальянский функционер поделился воспоминаниями об экс-одноклубнике.

Директор Милана Паоло Мальдини прокомментировал назначение Андрея Шевченко в Дженоа накануне встречи команд в Серии А.

"Шева доказал свою храбрость. Он любит свою работу и принял трудную задачу. Он – чемпион и докажет это. Я его поддерживаю, но всегда хочу побеждать, в этом и состоит спорт. Я хочу побеждать, даже когда играю в настольный теннис с братом.

Думаю, в Милане мы с ним достигли пика в Манчестере в финале Лиги чемпионов 2003 года, когда он забил тот пенальти. Шевченко влился в команду, когда приехал к нам, он обладал потрясающим талантом. У него были другие привычки, он изменился и стал тем нападающим, которым был", – рассказал Мальдини в интервью Sky Sport Italia.

Матч Дженоа – Милан в 15-м туре Серии А состоится в Генуе в среду, 1 декабря, и начнется в 21:45 по киевскому времени.