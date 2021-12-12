Италия

Наставник Ромы прокомментировал положение дел в команде накануне поединка Серии А.

В 17-м туре итальянской Серии А Рома на своем поле примет Специю.

Главный тренер "джалоросси" Жозе Моуриньо прокомментировал предстоящий поединок. Кроме того, португалец рассказал о трансферный планах клуба в зимний перерыв.

"Я не буду жаловаться на кадровую политику клуба в летнее трансферное окно. Клуб сделал все, что смог и мне нечего добавить. Не скрою, мне нужен еще один полузащитник. Тем не менее, зимой очень сложно совершить крупное подписание, поэтому я особо не рассчитываю.

Что касается предстоящего поединка, то я ожидаю тяжелый матч. Тиаго Мотта — один из тех, о чьей карьере менеджера я беспокоюсь. Мы виделись в Барселоне на днях с ним, Киву и Станковичем, много говорили, но завтра мы будем соперниками", — приводит слова Моуриньо сайт Джанлуки Ди Марцио.

Матч Рома — Специя состоится в понедельник, 13 декабря в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Моуриньо обратился к луганской Заре по завершению группового этапа Лиги конференций.