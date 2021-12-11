Лига конференций

Португальский специалист также пожелал луганскому клубу удачи в будущем.

Главный тренер римской Ромы Жозе Моуриньо лично поблагодарил луганскую Зарю за честную игру в поединке после тура группового этапа Лиги конференций против норвежского Буде-Глимта, который завершился вничью со счетом 1:1.

"Спасибо за вашу честность в попытке выиграть матч. Так же, как ЦСКА сделала это в поединке против нас. Это именно тот футбол, который мы все любим. Заря и ЦСКА София, желаю вам всего наилучшего в будущем", — написал Жозе Моуриньо под постом в официальном Instagram-аккаунте Зари.

"Большое вам спасибо, мистер Моуринью. Для нас большая честь сыграть с вами и вашей командой в групповом этапе Лиги конференций. Желаем вам победить в этом соревновании и желаем много успешных игр в вашей карьере. С наилучшими пожеланиями", — ответила Моуриньо пресс-служба Зари.

Напомним, что луганская Заря заняла итоговое третье место в турнирной таблице группы C в Лиге конференций. Ничейный результат в поединке против украинской команды не позволил Буде-Глимту сместить римскую Рому с лидирующей строчки.

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