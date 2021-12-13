Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка итальянской Серии А.
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13 декабря 2021, 09:20
Бергамаская Аталанта в рамках 17-го тура итальянской Серии А провела тяжелый гостевой поединок против Вероны, однако сумела добыть в волевом стиле на поле соперников. Джан Пьеро Гасперини был вынужден обходиться без Руслана Малиновского, который был дисквалифицирован на данную игру.
Обзор матча:
Верона — Аталанта 1:2
Голы: Симеоне, 22 — Миранчук, 37, Копмейнерс, 62
Верона: Монтипо — Касале, Маньяни (Шутало, 71), Чеккерини (Канчельери, 81) — Фараони, Илич (Велозу, 60), Тамез, Лазович — Лазанья (Бесса, 60), Капрари — Симеоне.
Аталанта: Муссо — Толой, Джимсити, Демирал — Дзаппакоста (Хатебур, 46), де Роон, Копмейнерс, Песселья (Паломино, 85) — Миранчук (Пессина, 780, Пашалич (Сапата, 56) — Муриэль (Иличич, 56).
Предупреждения: Чеккерини, Капрари — Сапата.