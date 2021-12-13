Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка итальянской Серии А.

В семнадцатом туре итальянской Серии А римский Лацио сумел быстро открыть счет в гостевом поединке против Сассуоло, однако во второй половине матча не удержал добытое преимущество против соперников, которые были вынуждены завершать игру в меньшинстве.

Обзор матча:

Сассуоло — Лацио 2:1

Голы: Берарди, 63, Распадори,69 — Дзакканьи, 6.

Сассуоло: Консильи — Толян, Кирикеш, Феррари (Айхан, 74), Рожерио — Фраттези, Лопес — Берарди (Дефрель, 81), Распадори (Мюльдюр, 89), Траоре (Матеус Энрике, 73) — Скамакка (Бога, 80).

Лацио: Стракоша — Хюсай (Мурики, 78), Луис Фелипе, Ачерби, Марушич — Акпа-Акпро (Андерсон, 71), Катальди (Лейва, 78), Башич — Педро (Фелипе Андерсон, 46), Иммобиле, Дзакканьи (Ладзари, 65).

Предупреждения: Берарди — Марушич, Андерсон.