Италия

Федерико Пасторелло поделился мыслями относительно будущего бразильца.

Футбольный агент Федерико Пасторелло прокомментировал будущее двух своих подопечных: Федерико Бернардески и Артура Мело.

Функционер считает, что бразильскому хавбеку необходимо искать новую команду уже в зимнее трансферное окно, если он рассчитывает поехать на Чемпионат мира в Катар.

"Федерико абсолютно счастлив в Ювентусе. Что касается Артура, то ему необходимо искать новую команду. Он приходил при другом тренере, а Аллегри не видит его в составе. Мы займемся поиском лучшего решения для него уже в январе, ведь впереди Чемпионат мира", — приводит слова Пасторелло сайт Джанлуки Ди Марцио.

В текущем сезоне Артур сыграл за Ювентус 8 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что футболист заинтересовал представителей АПЛ и Ла Лиги.