Тренер готов пожертвовать одним из лидеров команды.
Маурицио Сарри, getty images
26 июня 2021, 01:12
Маурицио Сарри хочет видеть в своей новой команде, Лацио, полузащитника Ювентуса Артура Мело.
Как сообщает журналист Марцелло Чирико, итальянский тренер ради сделки даже готов расстаться с Сергеем Милинковичем-Савичем.
В минувшем сезоне бразильский футболист провел 22 матча в рамках Серии А, в которых отметился одним забитым голом.
Напомним, что возможность подписания Артура Мело также рассматривает вице-чемпион Франции Пари Сен-Жермен.