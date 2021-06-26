Италия

Тренер готов пожертвовать одним из лидеров команды.

Маурицио Сарри хочет видеть в своей новой команде, Лацио, полузащитника Ювентуса Артура Мело.

Как сообщает журналист Марцелло Чирико, итальянский тренер ради сделки даже готов расстаться с Сергеем Милинковичем-Савичем.

В минувшем сезоне бразильский футболист провел 22 матча в рамках Серии А, в которых отметился одним забитым голом.

Напомним, что возможность подписания Артура Мело также рассматривает вице-чемпион Франции Пари Сен-Жермен.