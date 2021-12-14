Италия

Наставник "орлят" прокомментировал поражение своей команды в матче против Ромы.

В рамках 17-го тура Специя с Виктором Коваленко в составе не сумела ничего противопоставить в гостях Роме (0:2).

Главный тренер "орлят" Тиаго Мотта прокомментировал поражение своей команды. Кроме того, специалист рассказал о своих взаимоотношениях с Жозе Моуриньо.

"Мы пропустили такие мячи, которых можно было избежать. Соперник воспользовался нашими ошибками. Команда не сделала все возможное, чтобы вернуться в игры. Я не чувствовал, что мы может переломить ход поединка на протяжении всей встречи и пока не могу найти причин этому.

Я очень уважаю Моуриньо и думаю, что это взаимно. Он настоящий человек. Наши объятия с ним были спонтанными, но очень искренними, ведь мы любим друг друга. 94 минуты мы соперничали и теперь вновь друзья", — приводит слова специалиста сайт Джанлуки Ди Марцио.

Следующий поединок в рамках Серии А Специя проведет против Эмполи в воскресение, 19 декабря в 16:00.

Ранее исход матча Рома — Специя прокомментировал Жозе Моуриньо.