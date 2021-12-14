Италия

Генуэзский клуб будет работать над усилением состава.

Андрей Шевченко встретился со спортивным директором Дженоа Йоханнесом Спорсом относительно зимних трансферов.

Как сообщает издание tuttomercatoweb, на встрече была проработана трансферная политика команды на зимнее окно.

Отметим, что после прихода Андрея Шевченко Дженоа провела пять матчей, в которых смогла набрать лишь очко и забить один гол.

Напомним, ранее украинский тренер рассказал о том, что руководство клуба заверило его относительно активной зимней трансферной кампании.

Уже сегодня, 14 декабря, Дженоа сыграет домашнюю встречу Кубка Италии против Салернитаны.