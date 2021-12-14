Новый лидер и обилие сенсаций – таким получился очередной тур в итальянской лиге. Декорации стремительно меняются: Милан и Наполи, которые так лихо стартовали, допускают одну потерю за другой, и на первое место выбрался набравший форму Интер. Всё идеально сложилось для "нерадзурри": два дня они наблюдали за мучениями конкурентов, а вечером воскресенья сверхуверенно разгромили аутсайдера и триумфально забрались на вершину таблицы.

Центральным поединком тура в теории могло бы стать "Дерби маяка", но обе генуэзские команды не в лучшем состоянии, так что здесь, скорее, локальный интерес к работе Андрея Шевченко. Увы, проблемы Дженоа оказались критичнее. Сампдория, несмотря на детективную историю с президентом (Массимо Ферреро был арестован в Милане, куда приехал вести переговоры с Деяном Станковичем), добыла справедливую победу и оторвалась от "грифонов" на восемь очков.

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 17 ТУР

10 ДЕКАБРЯ 2021

21:45 Дженоа Дженоа 1:3 Сампдория Сампдория  

11 ДЕКАБРЯ 2021

16:00 Фиорентина Фиорентина 4:0 Салернитана Салернитана  
19:00 Венеция Венеция 1:1 Ювентус Ювентус  
21:45 Удинезе Удинезе 1:1 Милан Милан  

12 ДЕКАБРЯ 2021

13:30 Торино Торино 2:1 Болонья Болонья  
16:00 Верона Верона 1:2 Аталанта Аталанта  
19:00 Наполи Наполи 0:1 Эмполи Эмполи  
19:00 Сассуоло Сассуоло 2:1 Лацио Лацио  
21:45 Интер Интер 4:0 Кальяри Кальяри  

13 ДЕКАБРЯ 2021

21:45 Рома Рома 2:0 Специя Специя  

Атмосфера генуэзского дерби

Безоговорочно лучшие

Перед началом сезона хватало опасений насчёт способности Интера компенсировать потери. Окончательные итоги будем делать весной, но промежуточный можно подвести уже сейчас: "нерадзурри", располагая относительно скромными возможностями отыскали идеальную замену как главному тренеру, так и покинувшим команду лидерам. Подопечные Симоне Индзаги набрали форму в конце осени, уверенно вышли из группы Лиги чемпионов, а теперь ворвались на первое место в чемпионате. Пока прочие гранды теряют, Интер выиграл пять туров кряду.

Впечатляет игра команды. Новый Интер не так прагматичен, как во времена Конте. Он ловит кураж и не останавливается при счёте в свою пользу, а лихо добивает соперника. Матч против Кальяри мог закончиться намного крупнее, чем итоговые 4:0, но гостей неоднократно выручал голкипер Краньо. Возможно, этими сэйвами он заслужил дальнейшее повышение – не за горами момент, когда Интеру придётся искать замену Хандановичу.

Блеснула южноамериканская пара Мартинес – Санчес. Правда, Лаутаро снова не реализовал пенальти, зато Алексис напомнил о своём мастерстве. Особенные комплименты средней линии. Брозович с каждым годом становится всё более мудрым диспетчером, Чалханоглу незаменим при стандартах и отлично бьёт из-за штрафной, но лучшим на поле был Барелла, который выжигал весь центр и отдал две результативные передачи. Николо был вдвойне мотивирован после нелепого удаления в Мадриде. Идеальная победа.

Когда Фортуна против

Принципиально иное впечатление оставил матч в Неаполе. Конечно, задача у хозяев была принципиально сложнее, ведь Эмполи проводит на удивление крепкий сезон, а сам Наполи не отошёл от кадровых потерь. Вернулись Инсинье и Ангисса, но оба ещё не в форме, зато без Кулибали, Фабиана Руиса и Осимхена это далеко не та команда, что лидировала в Серии А. К тому же, по ходу матча травмировались Элмас и Зелиньски – польский центрхав это весьма неприятная потеря.

Кроме того, подопечным Спаллетти не везло. Мяч упорно не лез в ворота гостей, а если даже перекал линию, то с нарушением правил. Неоднократно спасал голкипер Викарио, были попадания в каркас – моментов у Наполи хватало. Фортуна решила совсем уж поиздеваться над хозяевами, подарил Эмполи курьёзный гол: мяч заскочил в сетку от головы Патрика Кутроне после того, как Ангисса головой же выносил мяч. Хотя бы таким образом Кутроне поправил личную результативность.

Справедливости ради, Эмполи отрезками недурно выглядел, а до перерыва даже не уступал во владении. Аурелио Андреаццоли со второй попытки выстроил-таки не просто играющую, но боеспособную команду, уже обыгравшую на выезде двух грандов (ранее была победа над Ювентусом). Вот у Наполи одна потеря за другой. Разгром Лацио оказался единичным явлением, в целом же серия травм стала для неаполитанцев оглушительным ударом. Не исключено, что шансы на "скудетто" упускаются именно в эти дни.

Такие разные потери

Теряют, впрочем, и остальные гранды. Милан и Ювентус неудачно съездили на Северо-Восток Италии, откуда привезли по 1:1 с Удинезе и Венецией соответственно.

"Россонери" едва спаслись в концовке благодаря кульбиту от Златана. В целом же игра команды отдавала депрессией после вылета из Лиги чемпионов. Результативно обрезался Бакайоко, неуверенно действовали центрбеки (вот и последствия травмы Кьера), после выздоровления совсем не в форме Браим Диас. Недолго команда Пьоли наслаждалась единоличным лидерством.

Особая тема – перестановки в Удинезе. Лука Готти был уволен, командой пока управляет его ассистент Габриэле Чьоффи. Складывается впечатление, что в Удине приветствуют шоковую терапию с периодическими сменами главного тренера, ведь явных поводов убирать Готти не было. Чьоффи, впрочем, едва не стартовал с победы над Миланом. Команда вполне могла удержать минимальные 1:0, гости не создавали перед ней неразрешимых задач.

В ином ключе проходил венецианский матч. Здесь уже фаворит вёл в счёте, но "андердог" сумел отыграться. Ювентусу не удалось выиграть в фирменном стиле, удерживая минимальное преимущество. Когда на табло загорелись 1:1, сполна проявились тяготы "бьянконери" в нападении: ещё на стартовых минутах травмировался Дибала, без которого атакам команды не хватает выдумки. Аллегри от безысходности выпускал молодых, однако ни Кайо, ни Суле не сумели себя проявить. Много вопросов и по игре Адриана Рабьо, с которым Юве чаще теряет очки, чем без него. Очередная неудача уже почти не удивляет.

Венеция подтвердила реноме "крепкого орешка", несколько пошатнувшееся в Бергамо (0:4). Уверенно играл Ромеро, чудом потянувший удар Бернардески из-под перекладины, а впереди блеснул десятым номер Маттиа Араму, который забил эффектным ударом в касание. Араму был лидером венецианцев ещё в Серии В, однако и на элитном уровне не затерялся.

Самое критичное поражение

Дерби в Генуе не порадовало поклонников Андрея Шевченко: поражение Дженоа в два мяча, куда более критичное, чем неудачи с фаворитами. Аккуратный оптимизм местных болельщиков при назначении украинского тренера быстро сменяется волной критики. Одно очко в пяти матчах, неубедительный футбол и место в зоне вылета – отнюдь не этого ждали от легенды Милана. Уже доносятся требования вернуть Давиде Баллардини...

Результат справедлив. Сампдория однозначно лучше играла в первом тайме за счёт превосходства в центре поля. Инициатива "блучеркьяти" была вознаграждена быстрым голом, но команда Д'Аверсы не остановилась. Уже во втором тайме ей удалось отличиться ещё дважды. Герой встречи – Маноло Габбьядини, де-факто оформивший дубль (второй его гол записали на центрбека Ванхёсдена, от которого срикошетил мяч). Нападающий, который не так давно вызывался в сборную Италии, напомнил о себе.

Единственной радостью для Дженоа стал первый забитый мяч при Шевченко. Характерно, что забил Маттиа Дестро, лучший бомбардир команды – в предыдущих матчах его заметно не хватало. Гол словно вернул "грифонам" крылья, и заключительный отрезок дал минимальную надежду, что дела смогут наладиться. В эти минуты Дженоа действительно играла в яркий атакующий футбол, прижав соперника к воротам. Другой вопрос, что команда включилась, уже пропустив три мяча, а времени катастрофически не хватало.

Антигероев у Дженоа – большая часть команды. Сиригу, блиставший против Ювентуса, на этот раз не выручал. Опытный Мазьелло не удержал Габбьядини в эпизоде с первым голом. Традиционно нет пользы от форварда Экубана. Худшей, тем не менее, была средняя линия (Стураро, Бадель, Эрнани). Команде заметно не хватает травмированного Ровеллы. Похвалить, кроме Дестро, можно лишь Пандева с его отчаянными проходами, и левого защитника Камбьязо, на чьём счету результативная передача.

Влаховича не остановить

Виктор Коваленко со Специей ожидаемо уступил в Риме. Украинский полузащитник традиционно мало чем запомнился и покинул поле в начале второго тайма. Игра, впрочем, не была совсем уж безнадёжной для гостей, которые создали ряд опасных моментов у ворот Руя Патрисиу.

Руслан Малиновский на этот раз вовсе не играл из-за перебора жёлтых карточек. Его Аталанта добыла волевую победу над Вероной. Забил россиянин Миранчук, который нечасто выходит в старте и не отличался с мая месяца. Веронцы – априори непростой соперник для команды-лидера, даром что идёт в середине таблицы рядом с Торино и Болоньей, которые играли между собой: "гранатовые" победили благодаря курьёзному автоголу с неудачными движениями от Сумаоро и Скорупски.

Продолжает феерить Душан Влахович. Теперь под раздачу угодила Салернитана. Сербский форвард воспользовался шансом забить аутсайдеру и оторваться от Чиро Иммобиле, чей Лацио оступился против Сассуоло. Команда Маурицио Сарри демонстрирует удивителную нестабильность, в то время как "нероверди" за два месяца собрали впечатляющую коллецкию из побед над Лацио, Ювентусом и Миланом. Ещё одна гроза авторитетов.

 
 
 

Лучший гол тура

Маттиа Араму (Венеция)

Златан Ибрагимович (Милан)

Альваро Мората (Ювентус)

Хакан Чалханоглу (Интер)

 

Юмор

Серия В гонится за Дженоа


Наполи с Ювентусом до и после встречи с Эмполи

 

Чалханоглу забивает очередной шедевр, это его шестой гол за сезон

Болельщики Милана:

 

(все смотрят Формулу-1)

Я, который смотрю Верона — Аталанта

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 18 ТУР

17 ДЕКАБРЯ 2021

19:30 Лацио Лацио -:- Дженоа Дженоа  
21:45 Салернитана Салернитана -:- Интер Интер  

18 ДЕКАБРЯ 2021

16:00 Аталанта Аталанта -:- Рома Рома  
19:00 Болонья Болонья -:- Ювентус Ювентус  
21:45 Кальяри Кальяри -:- Удинезе Удинезе  

19 ДЕКАБРЯ 2021

13:30 Фиорентина Фиорентина -:- Сассуоло Сассуоло  
16:00 Специя Специя -:- Эмполи Эмполи  
19:00 Сампдория Сампдория -:- Венеция Венеция  
19:00 Торино Торино -:- Верона Верона  
21:45 Милан Милан -:- Наполи Наполи  

ТАБЛИЦА:

#   14 ДЕКАБРЯ 2021 И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О
1 Интер 17 12 4 1 43 15 28 40
2 Милан 17 12 3 2 36 19 17 39
3 Аталанта 17 11 4 2 37 20 17 37
4 Наполи 17 11 3 3 34 13 21 36
5 Фиорентина 17 10 0 7 31 22 9 30
6 Рома 17 9 1 7 26 19 7 28
7 Ювентус 17 8 4 5 23 17 6 28
8 Эмполи 17 8 2 7 27 29 -2 26
9 Лацио 17 7 4 6 33 32 1 25
10 Болонья 17 7 3 7 24 29 -5 24
11 Верона 17 6 5 6 33 30 3 23
12 Сассуоло 17 6 5 6 28 26 2 23
13 Торино 17 6 4 7 22 18 4 22
14 Сампдория 17 5 3 9 25 33 -8 18
15 Удинезе 17 3 8 6 22 28 -6 17
16 Венеция 17 4 4 9 16 30 -14 16
17 Специя 17 3 3 11 17 38 -21 12
18 Дженоа 17 1 7 9 18 34 -16 10
19 Кальяри 17 1 7 9 17 34 -17 10
20 Салернитана 17 2 2 13 11 37 -26 8

 