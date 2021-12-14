Италия

Обзор событий тура в чемпионате Италии

Новый лидер и обилие сенсаций – таким получился очередной тур в итальянской лиге. Декорации стремительно меняются: Милан и Наполи, которые так лихо стартовали, допускают одну потерю за другой, и на первое место выбрался набравший форму Интер. Всё идеально сложилось для "нерадзурри": два дня они наблюдали за мучениями конкурентов, а вечером воскресенья сверхуверенно разгромили аутсайдера и триумфально забрались на вершину таблицы.

Центральным поединком тура в теории могло бы стать "Дерби маяка", но обе генуэзские команды не в лучшем состоянии, так что здесь, скорее, локальный интерес к работе Андрея Шевченко. Увы, проблемы Дженоа оказались критичнее. Сампдория, несмотря на детективную историю с президентом (Массимо Ферреро был арестован в Милане, куда приехал вести переговоры с Деяном Станковичем), добыла справедливую победу и оторвалась от "грифонов" на восемь очков.

Атмосфера генуэзского дерби

Безоговорочно лучшие

Перед началом сезона хватало опасений насчёт способности Интера компенсировать потери. Окончательные итоги будем делать весной, но промежуточный можно подвести уже сейчас: "нерадзурри", располагая относительно скромными возможностями отыскали идеальную замену как главному тренеру, так и покинувшим команду лидерам. Подопечные Симоне Индзаги набрали форму в конце осени, уверенно вышли из группы Лиги чемпионов, а теперь ворвались на первое место в чемпионате. Пока прочие гранды теряют, Интер выиграл пять туров кряду.

Впечатляет игра команды. Новый Интер не так прагматичен, как во времена Конте. Он ловит кураж и не останавливается при счёте в свою пользу, а лихо добивает соперника. Матч против Кальяри мог закончиться намного крупнее, чем итоговые 4:0, но гостей неоднократно выручал голкипер Краньо. Возможно, этими сэйвами он заслужил дальнейшее повышение – не за горами момент, когда Интеру придётся искать замену Хандановичу.

Блеснула южноамериканская пара Мартинес – Санчес. Правда, Лаутаро снова не реализовал пенальти, зато Алексис напомнил о своём мастерстве. Особенные комплименты средней линии. Брозович с каждым годом становится всё более мудрым диспетчером, Чалханоглу незаменим при стандартах и отлично бьёт из-за штрафной, но лучшим на поле был Барелла, который выжигал весь центр и отдал две результативные передачи. Николо был вдвойне мотивирован после нелепого удаления в Мадриде. Идеальная победа.

Когда Фортуна против

Принципиально иное впечатление оставил матч в Неаполе. Конечно, задача у хозяев была принципиально сложнее, ведь Эмполи проводит на удивление крепкий сезон, а сам Наполи не отошёл от кадровых потерь. Вернулись Инсинье и Ангисса, но оба ещё не в форме, зато без Кулибали, Фабиана Руиса и Осимхена это далеко не та команда, что лидировала в Серии А. К тому же, по ходу матча травмировались Элмас и Зелиньски – польский центрхав это весьма неприятная потеря.

Кроме того, подопечным Спаллетти не везло. Мяч упорно не лез в ворота гостей, а если даже перекал линию, то с нарушением правил. Неоднократно спасал голкипер Викарио, были попадания в каркас – моментов у Наполи хватало. Фортуна решила совсем уж поиздеваться над хозяевами, подарил Эмполи курьёзный гол: мяч заскочил в сетку от головы Патрика Кутроне после того, как Ангисса головой же выносил мяч. Хотя бы таким образом Кутроне поправил личную результативность.

Справедливости ради, Эмполи отрезками недурно выглядел, а до перерыва даже не уступал во владении. Аурелио Андреаццоли со второй попытки выстроил-таки не просто играющую, но боеспособную команду, уже обыгравшую на выезде двух грандов (ранее была победа над Ювентусом). Вот у Наполи одна потеря за другой. Разгром Лацио оказался единичным явлением, в целом же серия травм стала для неаполитанцев оглушительным ударом. Не исключено, что шансы на "скудетто" упускаются именно в эти дни.

Такие разные потери

Теряют, впрочем, и остальные гранды. Милан и Ювентус неудачно съездили на Северо-Восток Италии, откуда привезли по 1:1 с Удинезе и Венецией соответственно.

"Россонери" едва спаслись в концовке благодаря кульбиту от Златана. В целом же игра команды отдавала депрессией после вылета из Лиги чемпионов. Результативно обрезался Бакайоко, неуверенно действовали центрбеки (вот и последствия травмы Кьера), после выздоровления совсем не в форме Браим Диас. Недолго команда Пьоли наслаждалась единоличным лидерством.

Особая тема – перестановки в Удинезе. Лука Готти был уволен, командой пока управляет его ассистент Габриэле Чьоффи. Складывается впечатление, что в Удине приветствуют шоковую терапию с периодическими сменами главного тренера, ведь явных поводов убирать Готти не было. Чьоффи, впрочем, едва не стартовал с победы над Миланом. Команда вполне могла удержать минимальные 1:0, гости не создавали перед ней неразрешимых задач.

В ином ключе проходил венецианский матч. Здесь уже фаворит вёл в счёте, но "андердог" сумел отыграться. Ювентусу не удалось выиграть в фирменном стиле, удерживая минимальное преимущество. Когда на табло загорелись 1:1, сполна проявились тяготы "бьянконери" в нападении: ещё на стартовых минутах травмировался Дибала, без которого атакам команды не хватает выдумки. Аллегри от безысходности выпускал молодых, однако ни Кайо, ни Суле не сумели себя проявить. Много вопросов и по игре Адриана Рабьо, с которым Юве чаще теряет очки, чем без него. Очередная неудача уже почти не удивляет.

Венеция подтвердила реноме "крепкого орешка", несколько пошатнувшееся в Бергамо (0:4). Уверенно играл Ромеро, чудом потянувший удар Бернардески из-под перекладины, а впереди блеснул десятым номер Маттиа Араму, который забил эффектным ударом в касание. Араму был лидером венецианцев ещё в Серии В, однако и на элитном уровне не затерялся.

Самое критичное поражение

Дерби в Генуе не порадовало поклонников Андрея Шевченко: поражение Дженоа в два мяча, куда более критичное, чем неудачи с фаворитами. Аккуратный оптимизм местных болельщиков при назначении украинского тренера быстро сменяется волной критики. Одно очко в пяти матчах, неубедительный футбол и место в зоне вылета – отнюдь не этого ждали от легенды Милана. Уже доносятся требования вернуть Давиде Баллардини...

Результат справедлив. Сампдория однозначно лучше играла в первом тайме за счёт превосходства в центре поля. Инициатива "блучеркьяти" была вознаграждена быстрым голом, но команда Д'Аверсы не остановилась. Уже во втором тайме ей удалось отличиться ещё дважды. Герой встречи – Маноло Габбьядини, де-факто оформивший дубль (второй его гол записали на центрбека Ванхёсдена, от которого срикошетил мяч). Нападающий, который не так давно вызывался в сборную Италии, напомнил о себе.

Единственной радостью для Дженоа стал первый забитый мяч при Шевченко. Характерно, что забил Маттиа Дестро, лучший бомбардир команды – в предыдущих матчах его заметно не хватало. Гол словно вернул "грифонам" крылья, и заключительный отрезок дал минимальную надежду, что дела смогут наладиться. В эти минуты Дженоа действительно играла в яркий атакующий футбол, прижав соперника к воротам. Другой вопрос, что команда включилась, уже пропустив три мяча, а времени катастрофически не хватало.

Антигероев у Дженоа – большая часть команды. Сиригу, блиставший против Ювентуса, на этот раз не выручал. Опытный Мазьелло не удержал Габбьядини в эпизоде с первым голом. Традиционно нет пользы от форварда Экубана. Худшей, тем не менее, была средняя линия (Стураро, Бадель, Эрнани). Команде заметно не хватает травмированного Ровеллы. Похвалить, кроме Дестро, можно лишь Пандева с его отчаянными проходами, и левого защитника Камбьязо, на чьём счету результативная передача.

Влаховича не остановить

Виктор Коваленко со Специей ожидаемо уступил в Риме. Украинский полузащитник традиционно мало чем запомнился и покинул поле в начале второго тайма. Игра, впрочем, не была совсем уж безнадёжной для гостей, которые создали ряд опасных моментов у ворот Руя Патрисиу.

Руслан Малиновский на этот раз вовсе не играл из-за перебора жёлтых карточек. Его Аталанта добыла волевую победу над Вероной. Забил россиянин Миранчук, который нечасто выходит в старте и не отличался с мая месяца. Веронцы – априори непростой соперник для команды-лидера, даром что идёт в середине таблицы рядом с Торино и Болоньей, которые играли между собой: "гранатовые" победили благодаря курьёзному автоголу с неудачными движениями от Сумаоро и Скорупски.

Продолжает феерить Душан Влахович. Теперь под раздачу угодила Салернитана. Сербский форвард воспользовался шансом забить аутсайдеру и оторваться от Чиро Иммобиле, чей Лацио оступился против Сассуоло. Команда Маурицио Сарри демонстрирует удивителную нестабильность, в то время как "нероверди" за два месяца собрали впечатляющую коллецкию из побед над Лацио, Ювентусом и Миланом. Ещё одна гроза авторитетов.

Лучший гол тура

Маттиа Араму (Венеция)

Златан Ибрагимович (Милан)

Альваро Мората (Ювентус)

Хакан Чалханоглу (Интер)

Юмор

Серия В гонится за Дженоа



Наполи с Ювентусом до и после встречи с Эмполи

Чалханоглу забивает очередной шедевр, это его шестой гол за сезон

Болельщики Милана:

(все смотрят Формулу-1)

Я, который смотрю Верона — Аталанта

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