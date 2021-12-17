Италия

Француз восстановился после мышечного повреждения.

Нападающий Милана Оливье Жиру готов вернуться на поле после длительного отсутствия, сообщает Sky Sport Italia.

Жиру получил мышечное повреждение, из-за чего пропустил пять последних матчей команды. Сегодня французский форвард должен вернуться к командным тренировкам и будет готовиться ко встрече с Наполи.

В лазарете Милана продолжают находиться нападающие Рафаэль Леау, Анте Ребич и Пьетро Пеллегри.

В текущем сезоне Жиру провел 13 поединков в футболке "россонери", отличившись четырьмя голами.

Матч Милан – Наполи в 18-м туре Серии А состоится на Сан-Сиро в воскресенье, 19 декабря.