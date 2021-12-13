Италия

Итальянские клубы следят за бельгийским форвардом.

Нападающий Ливерпуля Дивок Ориги попал в сферу интересов Милана и Аталанты, сообщает портал Tuttomercato.

Ориги не имеет регулярной игровой практики в Ливерпули и задумывается о смене клуба. Милан и Аталанта готовы воспользоваться этой ситуацией, чтобы переманить бельгийца в январе.

Действующий контракт Ориги с мерсисайдцами истекает в июне следующего года.

В текущем сезоне 26-летнийи игрок провел 10 поединков в футболке "красных", отличившись пятью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Милан также проявляет интерес к защитнику Барселоны Самуэлю Умтити.