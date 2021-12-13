Итальянские клубы следят за бельгийским форвардом.
Дивок Ориги, Getty Images
13 декабря 2021, 15:57
Нападающий Ливерпуля Дивок Ориги попал в сферу интересов Милана и Аталанты, сообщает портал Tuttomercato.
Ориги не имеет регулярной игровой практики в Ливерпули и задумывается о смене клуба. Милан и Аталанта готовы воспользоваться этой ситуацией, чтобы переманить бельгийца в январе.
Действующий контракт Ориги с мерсисайдцами истекает в июне следующего года.
В текущем сезоне 26-летнийи игрок провел 10 поединков в футболке "красных", отличившись пятью голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Милан также проявляет интерес к защитнику Барселоны Самуэлю Умтити.