Италия

Вашему вниманию лучшие моменты поединка Серии А.

В восемнадцатом туре итальянской Серии А Дженоа под руководством Андрея Шевченко в гостях провела матч против Лацио.

"Грифоны" ничего не смогли противопоставить своим оппонентам, лишь забив гол престижа под конец поединка усилиями Мелегони.

После этого поражения Дженоа опустила на предпоследнюю строчку в турнирной таблице, в то время как Лацио расположилось на восьмом месте, догнав по очкам Ювентус и Рому.

Лацио — Дженоа 3:1

Голы: Педро, 36, Ачерби, 75, Дзакканьи, 81 — Мелегони, 86



Лацио: Стракоша — Хисай (Раду, 64), Луис Фелипе, Ачерби, Марушич — Милинкович-Савич, Катальди (Лейва, 74), Башич (Луис Альберто, 63) — Андерсон, Педро, Дзакканьи.



Дженоа: Сиригу — Ванхусден (Бираски, 46), Васкес, Кришито — Гильоне (Сабелли, 59), Стураро (Эрнани, 46), Бадель, Портанова, Камбиассо — Дестро, Пандев (Экубан, 60).



Предупреждения: Гильоне, Васкес, Портанова.