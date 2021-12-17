Италия

Украинский специалист прокомментировал очередное поражение Дженоа в Серии А.

В 18-м туре итальянской Серии А Дженоа во главе с Андреем Шевченко уступила в гостях Лацио (1:3).

Украинский специалист прокомментировал поражение своей команды, а также попытался найти причины такого результата.

"Единственный положительный момент в матче — наш забитый мяч. Мы пытались сыграть в свой футбол, но пропустили из-за невнимательности. В некоторых моментах мы могли бы сыграть гораздо лучше. Кроме того, мы испытывали проблемы с доставкой мяча в чужую штрафную.

Команда опустила руки после первой ошибки — с нами уже случалось такое в подобного рода поединках. Мы старались создавать опасные моменты у ворот соперника. Команде нужно обрести уверенность, а за ней придут и результаты.

Портанова очень хорошо сыграл в Кубке Италии. Сегодня ему и Мелегони я дал шанс — это парни делают прогресс в своей игре", — приводит слова Шевченко Tuttomercatoweb.

После этого поражения Дженоа опустила на предпоследнюю строчку в турнирной таблице, в то время как Лацио расположилось на восьмом месте, догнав по очкам Ювентус и Рому.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лацио — Дженоа (3:1).