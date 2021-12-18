Италия

Наставник Лацио прокомментировал победу над Дженоа.

В рамках 18-го тура итальянской Серии А римский Лацио на своем поле сумел обыграть генуэзскую Дженоа (3:1).

Лацио — Дженоа 3:1 Видео голов и обзор матча

Наставник "орлов" Маурицио Сарри по окончании данной игры прокомментировал выступление своих подопечных.

"Сегодня мы сыграли очень хорошо, доминируя с первой и до последней минуты. Ничего не позволили сделать соперникам в атаке, однако от пропущенного гола не убереглись.

Мы наконец-то сумели выиграть без Чиро Иммобиле в составе, а заменившие его футболисты достаточно преуспели в своих новых ролях. В том числе — Фелипе Андерсон.

Однако, мои футболисты кажутся мне слишком спокойными. Мы заканчиваем игры с пустыми эмоциональными батарейками. В обычное время у нас около двух очков в среднем за игру на внутренней арене, но после матчей в Лиге Европы УЕФА посреди недели этот показатель падает до 0,6. Я понимаю, есть физическая усталость, но не психологическая же!

К примеру, тот же Фелипе Андерсон. Когда он заряжен, он может играть на любом месте на футбольном поле, но все проблемы начинаются тогда, когда ему не хватает боевого духа. У этого парня было несколько сезонов, когда он проваливался в своих выступлениях. Настолько чувствительный игрок, что даже тренеру сложно с этим справиться", — с сожалением заключил итальянский специалист.

В следующем туре римский Лацио проведет гостевой матч против Венеции.