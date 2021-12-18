Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют бергамаская Аталанта и римская Рома.
Руслан Малиновский, Getty Images
18 декабря 2021, 15:29
В рамках 18-го тура итальянской Серии А бергамаская Аталанта будет принимать на своем поле римскую Рому.
Джан Пьеро Гасперини, после победы над Вероной (2:1), решил использовать с первых минут Паломино в тройке центральных защитников, в то время как Хатебур и Фройлер отправились в полузащиту, а под парой нападающих Иличич – Сапата расположился Пашалич.
Жозе Моуриньо, на фоне победы над Специей, предпочел увидеть Манчини в обороне, а Дзаньоло отправился в пару к Мхитаряну на позицию под нападающим.
Аталанта: Муссо — Толой, Паломино, Джимсити — Хатебур, Де Роон, Фройлер, Песселья — Пашалич — Иличич, Сапата.
Запасные: Росси, Спортьелло, Мехле, Копмейнерс, Муриэль, Малиновский, Демирал, Пессина, Миранчук, Ловато, Дзаппакоста, Пикколи.
Запасные: Фусато, Бур, Ибаньес, Калафьори, Вильяр, Диавара, Дарбо, Бове, Перес, Шомуродов, Майораль, Залевски.
Рома: Патрисиу — Манчини, Смоллинг, Ибаньес — Карсдорп, Верету, Кристанте, Винья — Мхитарян, Дзаньоло — Абрахам.
Матч Аталанта — Рома начнется в 16:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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