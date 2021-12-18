Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют бергамаская Аталанта и римская Рома.

В рамках 18-го тура итальянской Серии А бергамаская Аталанта будет принимать на своем поле римскую Рому.

Джан Пьеро Гасперини, после победы над Вероной (2:1), решил использовать с первых минут Паломино в тройке центральных защитников, в то время как Хатебур и Фройлер отправились в полузащиту, а под парой нападающих Иличич – Сапата расположился Пашалич.

Жозе Моуриньо, на фоне победы над Специей, предпочел увидеть Манчини в обороне, а Дзаньоло отправился в пару к Мхитаряну на позицию под нападающим.

Аталанта: Муссо — Толой, Паломино, Джимсити — Хатебур, Де Роон, Фройлер, Песселья — Пашалич — Иличич, Сапата.

Запасные: Росси, Спортьелло, Мехле, Копмейнерс, Муриэль, Малиновский, Демирал, Пессина, Миранчук, Ловато, Дзаппакоста, Пикколи.



Рома: Патрисиу — Манчини, Смоллинг, Ибаньес — Карсдорп, Верету, Кристанте, Винья — Мхитарян, Дзаньоло — Абрахам.