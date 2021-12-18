Италия

Футболист расстался с дорогой цепочкой.

Полузащитник итальянского Наполи Адам Унас стал жертвой ограбления. Об этом сообщает Corriere del Mezzogiorno.

По информации источника, алжирский футболист столкнулся с грабителями прямо возле своего дома.

Злоумышленники завели его в гараж, чтобы не привлекать внимания. Там они потребовали футболиста отдать все свои деньги и драгоценности.

Сообщается, что у футболиста помимо футбольной формы была с собой лишь цепочка, стоимость которой была 5000 евро.

Недавно сообщалось о том, что защитника Бенфики и сборной Аргентины Николаса Отаменди ограбили и издевались над ним.