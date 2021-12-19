Италия

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Удинезе в рамках поединка восемнадцатого тура чемпионата Италии отправился в гости к Кальяри и добился победы.

Фриульцы отправили в ворота соперника четыре безответных мяча — по два в каждом из таймов.

Обзор матча:

Кальяри — Удинезе 0:4

Голы: Макенго, 4, Делофеу, 45, 70, Молина, 50

Кальяри: Краньо, Белланова, Годин, Чеппителли (Дзаппа, 70), Карбони (Касерес, 46), Далберт (Ликояннис, 46), Марин, Грасси, Нандес (Кейта Бальде, 46), Жоао Педро, Паволетти (Дейола, 70).

Удинезе: Сильвестри, Молина (Соппи, 80), Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Удоджи (Зегелар, 80), Арслан (Яяло, 75), Уолас, Макенго, Деулофеу (Пуссетто, 75), Бету (Самарджич, 87).

Предупреждения: Марин, Далберт, Деулофеу, Белланова, Родриго Бекао.

Удаление: Марин.