Италия

Матч Серии А завершился результативной ничьей.

Фиорентина в рамках поединка восемнадцатого тура чемпионата Италии принимала на своем поле Сассуоло и сыграла вничью со счетом 2:2.

"Фиалки" пропустили дважды в первой половине игры, но смогли восстановить паритет уже во втором тайме.

Фиорентина — Сассуоло 2:2

Голы: Влахович, 51, Торрейра, 61 — Скамакка, 32, Фраттези, 37

Фиорентина: Терраччано — Одриосола, Мартинес, Миленкович, Бираги — Бонавентура (Амрабат, 78), Торрейра, Малех (Данкан, 46) — Кальехон (Сапонара, 46; Терзич, 78), Влахович (Игор Жулио, 88), Гонсалес.

Сассуоло: Консильи — Толян (Мюльдюр, 78), Кирикеш, Феррари, Кирьякопулос — Лопес, Фраттези (Харруи, 78), Траоре (Матеус Энрике, 57) — Берарди, Скамакка (Дефрель, 65), Распадори (Бога, 66).

Предупреждения: Бираги, Мартинес — Толян, Кирикеш, Траоре, Скамакка, Фраттези

Удаление: Бираги, 68 (второе предупреждение)