Италия

Французский защитник не поможет своей команде.

В рамках поединка восемнадцатого тура чемпионата Италии Милан примет на своем поле Наполи.

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, Стефано Пьоли не сможет рассчитывать на защитника Тео Эрнандеса.

У французского футболиста выявлены симптомы гриппа, но он надеялся восстановиться, однако вечером в субботу была зафиксирована высокая температура.

Напомним, что у Наполи тоже не лучшая ситуация — неаполитанцы потеряли нескольких ключевых игроков перед матчем против Милана.