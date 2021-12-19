Французский защитник не поможет своей команде.
Тео Эрнандес, getty images
19 декабря 2021, 15:59
В рамках поединка восемнадцатого тура чемпионата Италии Милан примет на своем поле Наполи.
Как сообщает журналист Даниэле Лонго, Стефано Пьоли не сможет рассчитывать на защитника Тео Эрнандеса.
У французского футболиста выявлены симптомы гриппа, но он надеялся восстановиться, однако вечером в субботу была зафиксирована высокая температура.
Напомним, что у Наполи тоже не лучшая ситуация — неаполитанцы потеряли нескольких ключевых игроков перед матчем против Милана.