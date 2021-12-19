Италия

Матч чемпионата Италии завершился ничейным результатом.

Специя в рамках поединка восемнадцатого тура Серии А принимала на своем поле Эмполи и сыграла вничью со счетом 1:1.

Команды отметились автоголами во второй половине игры — на оплошность Маркиццы ответил Николау.

Виктор Коваленко появился на поле на 73 минуте игры и смог отметиться лишь желтой карточкой.

Специя — Эмполи 1:1

Голы: Маркицца, 50 — Николау, 72

Специя: Проведель — Николау, Амьян, Эрлич, Бастони (Коваленко, 73) — Кивер, Реца, Маджоре, Джаси — Манай (Агудело, 73), Нзола (Колли, 82).

Эмполи: Викарио — Стоянович, Тонелли, Луперто, Маркицца (Паризи, 63), Хендерсон — Бандинелли (Байрами, 63), Журковски, Риччи — Ди Франческо (Кутроне, 63), Пинамонти.

Предупреждения: Маджоре, Джаси, Коваленко — Тонелли, Бандинелли