Италия

Точный удар Эльмаса принес неаполитанцам три очка.

Наполи в рамках поединка восемнадцатого тура чемпионата Италии пожаловал в гости к Милану. Неаполитанцы довольно резво начали встречу и смогли открыть счет. Эльмас ударом головой переправил мяч в угол ворот после подачи Зьелински с фланга. Плохо сыграла оборона Милана. 0:1.

Подопечные Лучано Спаллетти не собирались давать сопернику прийти в себя и могли забить еще раз, но Замбо-Ангисса протолкнул мяч подошвой мимо створа ворот. Милан довольно быстро отодвинул игру от своих ворот и вполне мог восстановить паритет, когда Балло-Туре навесил с левого фланга, а Ибрагимович пробил головой, но мяч немного разминулся с целью.

После этого команды поочередно владели игровой инициативой, но моменты возникали довольно редко. Ближе к концу тайма Флоренци оказался первым на подборе около чужой штрафной и плотно пробил — мяч совсем немного разминулся с углом ворот. Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Наполи в счете.

Милан владел игровой инициативой во второй половине, а Наполи был согласен играть вторым номером. Впрочем, первый стоящий момент возник аж в середине тайма, когда Мессиас сместился в центр и пробил с левой ноги — мяч немного разминулся с верхним углом ворот.

После этого тренерские штабы команд пытались повлиять на игру посредством обильного количества замена. Милан все-таки мог вырвать один балл в этом матче. Кессье подкараулил отскок мяча в чужой штрафной площади и поразил ворота плотным ударом. Однако после просмотра повтора арбитр зафиксировал положение "вне игры".

Финальный свисток Давиде Масса зафиксировал победу Наполи, что позволило неаполитанцам еще сильнее обострить борьбу на вершине турнирной таблицы.

Милан — Наполи 0:1

Гол: Эльмас, 5

Милан: Меньян — Флоренци (Калулу, 86), Томори, Романьоли, Балло-Туре — Тонали (Беннасер, 78), Кессье — Мессиас (Кастильехо, 78), Диас (Жиру, 63), Крунич (Салемакерс, 63) — Ибрагимович

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Малькюи — Демме (Лоботка, 54), Замбо-Ангисса — Лосано (Политано, 77), Зелински (Унас, 77), Эльмас — Петанья (Мертенс, 78)

Предупреждения: Ди Лоренцо, Малькюи