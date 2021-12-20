Италия

Полузащитник Аталанты может сменить клуб в январе.

Рома начала переговоры с Аталантой по поводу полузащитника бергамасков Ремо Фройлера — резюмирует сообщения в итальянских СМИ Football Italia.

Рома предлагает за 29-летнего швейцарца 10 миллионов евро, однако Алаланта намерена продлить контракт с полузащитником, которым также интересуется Наполи.

Фройлер провел 40 матчей (4 гола) за национальную сборную Швейцарии и выступал в составе Винтертура (74 матча во всех турнирах, 9 голов), Грассхоппера (16, 3), Люцерна (73, 9) и Аталанты (234, 21).