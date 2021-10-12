Италия

Бергамаски пролонгировали договор с хавбеком до 2023 года.

Аталанта продлила действующее соглашение с полузащитником Ремо Фройлером до 2023 года.

Как сообщает издание Tuttosport, руководство клуба воспользовалось опцией годичного продления в контракте со швейцарским хавбеком. Однако бергамаски не планируют на этом останавливаться и готовы начать с 29-летним игроком переговоры по новому договору.

Фройлер присоединился к Аталанте в январе 2016-го из Люцерна. В текущем сезоне полузащитник провел 7 поединков в футболке "черно-синих", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Аталанта также планирует продлить контракт с защитником Робином Госенсом.