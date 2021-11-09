Швейцарский хавбек хочет продолжать выступать в составе бергамаской команды.
Ремо Фройлер, Getty Images
09 ноября 2021, 07:58
Полузащитник Аталанты Ремо Фройлер хочет продолжать выступать в составе итальянской команды, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, 29-летний швейцарец намерен продлить свой контракт с бергамаским клубом до лета 2025 года, тогда как нынешний договор действует до лета 2023 года.
Фройлер перебрался в Аталанту в 2016 году. В нынешнем сезоне Ремо провел 14 поединков, в которых забил один гол.
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