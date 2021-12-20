Италия

Гравець розповів про можливий відїзд у інший чемпіонат.

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Малиновський розповів, при якій умові готовий змінити команду.

"Щодо АПЛ, то я навіть і не знаю. Тяжко відповісти на це питання, тому що нам в Бергамо все подобається. Містер дає мені багато ігрового часу, він на мене розраховує. Але завжди є трансферне вікно. Якщо буде топ-клуб, то можна буде себе спробувати".

"У деяких клубів були спроби мене підписати. Але ні до чого серйозного це не призвело. Я чув, що Аталанта не дуже хотіла вступати в перемовини.

Чи є в нас обговорена сума, за яку Аталанта може мене продати? Ні. Це тільки клуб вирішує", - розповів Малиновський в інтервью pressing.