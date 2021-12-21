Италия

"Фиалки" договорились с "доггами" о трансфере игрока.

Фиорентина и Лилль согласовали трансфер французского вингера "доггов" Жонатана Иконе.

Финансовые условия сделки уже проработаны. Фиорентина заплатит за игрока 15 миллионов евро и 10 процентов от суммы последующей продажи.

Также отмечается, что вингер подпишет контракт с новым клубом сроком на пять лет. Он может закрыть оба фланга полузащиты и сыграть на острие атаки.

В текущем сезоне он провел 25 матчей за Лилль, в которых забил два гола и отдав две результативные передачи.

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