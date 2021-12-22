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Дженоа - Аталанта, getty images
22 декабря 2021, 00:55
Дженоа под руководством Андрея Шевченко в рамках поединка 19 тура Серии А принимала на своем поле Аталанту, в старте которой вышел Руслан Малиновский.
Генуэзцы ушли в глубокую оборону и смогли удержать ничейный результат. Крайне важный балл в борьбе за выживание.
После 19 туров Аталанта набрала 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, а у Дженоа 11 баллов и 18 строчка в зоне вылета.
Обзор матча:
Дженоа — Аталанта 0:0
Дженоа: Сиригу — Бани, Бираски, Васкес — Камбиассо, Стураро (Эрнани, 88), Бадель, Портанова (Мелегони, 88), Кришито (Гильоне, 68) — Экубан, Дестро (Пандев, 72).
Аталанта: Спортьелло — Паломино, Демираль, Джимсити — Дзаппакоста, Фройлер (Де Рон, 46), Копмейнерс (Пикколи, 84), Хатебур — Миранчук (Пашалич, 65), Малиновский (Иличич, 65) — Сапата (Муриэль, 45).
Предупреждения: Стураро, Бадель — Фройлер.