Италия

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Дженоа под руководством Андрея Шевченко в рамках поединка 19 тура Серии А принимала на своем поле Аталанту, в старте которой вышел Руслан Малиновский.

Генуэзцы ушли в глубокую оборону и смогли удержать ничейный результат. Крайне важный балл в борьбе за выживание.

После 19 туров Аталанта набрала 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, а у Дженоа 11 баллов и 18 строчка в зоне вылета.

Обзор матча:

Дженоа — Аталанта 0:0

Дженоа: Сиригу — Бани, Бираски, Васкес — Камбиассо, Стураро (Эрнани, 88), Бадель, Портанова (Мелегони, 88), Кришито (Гильоне, 68) — Экубан, Дестро (Пандев, 72).

Аталанта: Спортьелло — Паломино, Демираль, Джимсити — Дзаппакоста, Фройлер (Де Рон, 46), Копмейнерс (Пикколи, 84), Хатебур — Миранчук (Пашалич, 65), Малиновский (Иличич, 65) — Сапата (Муриэль, 45).

Предупреждения: Стураро, Бадель — Фройлер.