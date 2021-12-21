Италия

Состоялись поединки 19 тура итальянского чемпионата.

Завершились сегодняшние поединки в рамках 19 тура итальянской Серии А.

В первой игре, очень интересующей украинским болельщикам, Дженоа под руководством бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко расписала мировую с приехавшей в гости Аталантой. Матч закончился со счетом 0:0.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в стартовом составе команды Джан Пьеро Гасперини, которая доминировала на поле, но пробить оборонительные редуты "грифонов" не смогла.

У команды Андрея Шевченко практически не было шансов у ворот бергамаской команды, о чем говорит статистика ударов — 1 против 16 у Аталанты. Впрочем в створ ворот гости пробили только трижды.

После 19 туров Аталанта набрала 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, а у Дженоа 11 баллов и 18 строчка в зоне вылета.

Дженоа — Аталанта 0:0

Дженоа: Сиригу — Бани, Бираски, Васкес — Камбиассо, Стураро (Эрнани, 88), Бадель, Портанова (Мелегони, 88), Кришито (Гильоне, 68) — Экубан, Дестро (Пандев, 72).

Аталанта: Спортьелло — Паломино, Демираль, Джимсити — Дзаппакоста, Фройлер (Де Рон, 46), Копмейнерс (Пикколи, 84), Хатебур — Миранчук (Пашалич, 65), Малиновский (Иличич, 65) — Сапата (Муриэль, 45).

Предупреждения: Стураро, Бадель — Фройлер.

Во второй игре туринский Ювентус на своем поле одержал победу над Кальяри со счетом 2:0. В составе "старой синьоры" забитыми мячами отметились Мойзе Кин и Федерико Бернардески.

После 19 игр Ювентус набрал 34 очка и поднялся на пятое место в чемпионате Италии, а у Кальяри 10 баллов и 19 строчка.

Ювентус — Кальяри 2:0

Голы: Кин, 40, Бернардески, 83.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Артур (Локателли, 83), Рабио (Маккенни, 46) — Бернардески (Де Шильо, 89), Кин (Кулусевски, 72), Мората (Кайо Жорже, 89).

Кальяри: Краньо — Дзаппа, Чеппителли, Карбони — Белланова, Грасси, Дейола (Дейола, 71), Ликоянис, Дальберт (Кейта, 84) — Жоао Педро, Перейро (Паволетти, 64).

Предупреждения: Карбони, Дальберт, Паволетти.