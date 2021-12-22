Италия

Авторитетный статистический портал традиционно оценил участников встречи.

Дженоа под руководством Андрея Шевченко в рамках поединка 19 тура Серии А принимала на своем поле Аталанту, в старте которой вышел Руслан Малиновский.

Статистический портал Whoscored поставил украинскому полузащитнику 7,0 баллов. Малиновский оказался лучшим игроком атаки бергамасков, но, в целом, у него средний показатель.

Лучшим игроком встречи, в свою очередь, стал защитник Дженоа Васкес с оценкой в 8,0 баллов. Такой же показатель и у Бани.

Напомним, что на Football.ua доступен обзор матча чемпионата Италии между Дженоа и Аталантой.