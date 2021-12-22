Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках 19-го тура итальянской Серии А Ювентус принимал на своем поле Кальяри и одержал уверенную победу.

Команда Аллегри отправила в ворота соперника два безответных мяча, авторами которых стали Мойзе Кин и Бернардески, тем самым гарантировав себе победный результат.

Обзор матча:

Ювентус — Кальяри 2:0

Голы: Кин, 40, Бернардески, 83.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Артур (Локателли, 83), Рабио (Маккенни, 46) — Бернардески (Де Шильо, 89), Кин (Кулусевски, 72), Мората (Кайо Жорже, 89).

Кальяри: Краньо — Дзаппа, Чеппителли, Карбони — Белланова, Грасси, Дейола (Дейола, 71), Ликоянис, Дальберт (Кейта, 84) — Жоао Педро, Перейро (Паволетти, 64).

Предупреждения: Карбони, Дальберт, Паволетти.