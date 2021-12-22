Италия

Завершились два матча чемпионата Италии.

В рамках 19 тура итальянской Серии А завершились еще два поединка игрового дня.

Милан в гостевом поединке встречался с неуступчивым Эмполи.

В первом тайме команда Стефано Пьоли отличилась дважды. Сначала кзабил Кессье на 12 минуте, а затем полузащитник оформил Дубль под конец тайма. Между голами ивуарийца забил Байрами — 1:2.

Второй тайм также принес зрителям массу голевых моментов. Только Эмполи свои шансы упускал, А Милан забивал. На 63 отличился Флоренци, а на 69 забил Эрнандес.

На 85 минуте Эмполи отыграл один еще мяч. Пинамонти сумел реализовать 11-метровый удар.

Эмполи — Милан 2:4

Голы: Байрами, 18, Пинамонти, 85 — Кессье, 12, 42, Флоренци, 63, Эрнандес, 69

Эмполи: Викарио, Стоянович (Маркицца, 46), Романьоли, Луперто, Паризи, Хендерсон (Аслани, 85), Байрами, Журковски (Бандинелли, 68), Риччи (Штулац, 85), Кутроне (Ла Мантия, 68), Пинамонти.

Милан: Меньян, Флоренци (Калулу, 65), Романьоли, Томори, Эрнандес, Кессиэ, Беннасер (Крунич, 81), Салемакерс, Тонали (Бакайоко, 65), Жиру, Жуниор Мессиас (Браим Диас, 81).

Предупреждения: Тонали, Романьоли, Беннасер.

Наполи на своем поле принимал Специю

Счет в матче был открыт на 37 минуте игры. Специя подала штрафной, который в свои ворота замкнул защитник хозяев Жуан Жезус.

Наполи — Специя 0:1

Гол: Жезус (АГ), 37

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй (Гулям, 86), Лоботка (Элмаз, 78), Зелиньски (Унас, 70), Замбо-Ангисса, Мертенс (Петанья, 46), Политано (Демме, 86), Лосано.

Специя: Проведель, Николау, Амьян, Эрлич, Бастони, Кивер, Реца, Маджоре, Агудело, Джаси, Манай.

Предупреждения: Маджоре, Мариу Руй, Кивер, Манай, Петанья.