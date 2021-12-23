Наставник римлян прокомментировал ничейный исход поединка с Сампдорией.
жозе моуриньо, getty images
23 декабря 2021, 00:10
В 19-м туре итальянской Серии А Рома на своем поле не сумела обыграть Сампдорию (1:1).
Главный тренер "волков" Жозе Моуриньо прокомментировал исход противостояния, отметив слабую игру своей команды в первой половине встречи.
"В первом тайме у нас были проблемы что в атаке, что в обороне. Команда теряла мяч, не проявляла инициативу и была рассредоточена. Лишь Дзаньоло играл достаточно интенсивно и правильно.
Во втором тайме мы изменили расположение Мхитаряна на поле и стали лучше действовать в атаке. Тем не менее, трудно играть против команды, которая не намерена этого делать в ответ. Соперник неплохо поработал на достижение результата, но это скорее наши недочеты.
Что касается Абрахама, то я мало что видел. Я видел кровь, но больше на данный момент я ничего о его травме сказать не могу", — приводит слова португальского специалиста Football Italia.
В следующем туре Рома встретится в гостях с Миланом 6 января 2022 года.