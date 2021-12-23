Италия

Наставник Специи прокомментировал победу своей команды в поединке Серии А.

В поединке 19-го тура итальянской Серии А Наполи на своем поле неожиданно уступил Специи.

Главный тренер "орлят" Тиаго Мотта прокомментировал победу своей команды, также прокомментировав слухи о своей отставке.

"Я доволен нашим выступлением. Первый тайм мы провели отлично, во второй половине были моменты, которые у нас не получались, но нам повезло. Мы боремся за выживание и у нас все шансы одержать победу в этой схватке.

Что касается слухов о моей отставке, то очевидно, что любой тренер находится под давлением. Я не думаю об этом — мои мысли заняты предстоящим матчем с Вероной", — приводит слова наставника сайт Джанлуки Ди Марцио.

Следующий матч Специя проведет против Вероны 6 января 2022 года.