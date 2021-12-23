Наставник Милана подвел итог выступления своей команды в матче с Эмполи.
стефано пьоли, getty images
23 декабря 2021, 01:51
В рамках 19-го тура итальянской Серии А Милан в гостях перестрелял Эмполи (4:2).
Главный тренер "россонери" Стефано Пьоли прокомментировал исход поединка, а также подвел итог выступления своей команды после первого круга чемпионата.
"Я всегда хочу, чтобы моя команда играла лучше соперника, но сегодня в первую очередь важен был результат. Нам нужна была эта победа, а теперь мы может немного выдохнуть и готовиться ко второй половине сезона.
Второй круг будет гораздо тяжелее, нужно повышать планку и хорошо подготовиться. Главное — навязывать борьбу и свою игру топ-клубам.
Вся борьба впереди, в прошлом году мы тоже были первыми после первого круга. Наша цель — продолжать прибавлять", — приводит слова специалиста Football Italia.
Второй круг чемпионата Милан начнет домашним матчем против Ромы.