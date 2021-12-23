Италия

Наставник Интера подвел итоги под выступлениями команды в первой половине сезона.

В 19-м туре итальянской Серии А миланский Интер на своем поле минимально обыграл Торино (1:0).

Наставник "змей" Симоне Индзаги высказался о победе своей команды, а также подвел итоги выступления Интера в первой половине сезона 2021/22.

"Мы провели отличный матч практически без рисков. Мы знали о высоком прессинге со стороны Торино и отлично ему противостояли.

Команда довольна тем, как завершила год. Сейчас нас легко называть фаворитами чемпионата, но летом так никто не считал. Думаю, это должно подстегнуть ребят к еще лучшей игре во второй части сезона", — приводит слова главного тренера Интера Football Italia.

Вторую часть сезона Интер начнет гостевым поединком против Болоньи.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Интер — Торино.