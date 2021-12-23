Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка итальянской Серии A.

В рамках 19-го тура итальянской Серии А римская Рома провела тяжелый домашний поединок против генуэзской Сампдории, по ходу которого вышла вперед по счету под занавес основного времени, однако практически сразу же пропустила, в результате чего отпустила от себя туринский Ювентус в турнирной таблице перед Рождеством.

Обзор матча:

Рома — Сампдория 1:1

Голы: Шомуродов, 72 — Габбьядини, 80

Рома: Руй Патрисиу — Манчини, Смоллинг, Ибаньес — Кристанте — Карсдорп, Верету (Эль-Шаарави, 67), Мхитарян, Винья (Шомуродов, 67) — Дзаньоло, Абрахам (Афена-Гьян, 47).

Сампдория: Фальконе — Берешински (Чьерво, 76), Йосида, Колли, Ауджелло — Кандрева, Адриен Силва, Экдаль (Феррари, 37), Аскильдсен — Капуто (Куальярелла, 76), Габбьядини.

Предупреждения: Берешински, Фальконе, Аскильдсен.