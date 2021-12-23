Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка итальянской Серии A.

В девятнадцатом туре итальянской Серии А неаполитанский Наполи в очередной раз поставил под сомнения свою способность вести борьбу за чемпионский титул в текущем сезоне, уступив на домашней арене Специи (0:1). Виктор Коваленко провел весь поединок на скамейке для запасных.

Обзор матча:

Наполи — Специя 0:1

Гол: Жезус (АГ), 37

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Мариу Руй (Гулям, 86) — Лоботка (Элмаз, 78), Замбо-Ангисса — Политано (Демме, 86), Зьелински (Унас, 70), Мертенс (Петанья, 46) — Лосано.

Специя: Проведель — Амьян, Эрлич, Николау — Гьяси, Маджоре, Кивер, Бастони, Реца — Манай, Агудело (Колли, 90+4).

Предупреждения: Маджоре, Мариу Руй, Кивер, Манай, Петанья.