Италия

Маттео Ловато намерен покинуть стан "бергамасков" в поисках игровой практики.

Защитник Аталанты и молодежной сборной Италии Маттео Ловато покинет свой нынешний клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Фабрицио Романо, молодой футболист с большой долей вероятности перейдет в Кальяри на правах аренды до конца сезона.

Ловато не имеет стабильной игровой практики в клубе, поэтому руководство приняло решение отдать футболиста в аренду. Боссы Аталанты видят в защитнике потенциал, поэтому а соглашение не будет включен пункт и выкупе контракта.

В текущем сезоне Ловато провел всего 7 (347 минут) поединков в составе "Богини", отметившись одной результативной передачей.

Transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что другой футболист Аталанты Миранчук может перейти в Дженоа.