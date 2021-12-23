Италия

"Грифоны" хотят приобрести российского хавбека в январе.

Дженоа продолжает предпринимать возможность приобрести полузащитника Аталанты Алексея Миранчука.

Как сообщает издание La Repubblica, Дженоа начала переговоры с бергамасками по российскому хавбеку. Аталанта рассчитывает получить за своего футболиста 12 миллионов евро и еще 3 миллиона в качестве бонусов.

В подписании 26-летнего игрока также заинтересован Торино.

В текущем сезоне Миранчук провел 12 поединков в футболке "черно-синих", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Дженоа также может подписать нападающего Гронингена Йоргена Ларсена.